Почтальон украла выплаты к юбилею Победы у 90-летней труженицы тыла

Почтальон украла выплаты к юбилею Победы у труженицы тыла.Она лишилась работы и попала под суд. Дело рассматривалось в Белозерском райсуде Вологодской области. 30-летняя местная жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ.

13 апреля 2020 года в г. Белозерске почтальон выдала 90-летней труженице тыла пенсию, а денежную выплату к Дню Победы в сумме 50 000 рублей присвоила себе. О получении сама расписалась в квитанции.

Потерпевшая показала, что почтальон принесла пенсию, а про выплату к юбилею Победы сказала, что она еще не поступила. Пенсионерка подумала, что деньги будут в следующем месяце. Но в июне ее дочь узнала, что социальные выплаты были выданы еще в апреле, в Пенсионном фонде сказали, что выплата была начислена. На почте - что потерпевшая получила 50 000 рублей.

Подсудимая в суде возвратила потерпевшей 28 000 рублей, обязалась вернуть и оставшуюся часть.

Суд назначил женщине наказание в виде 200 часов обязательных работ и взыскал с нее в пользу потерпевшей в счет возмещения материального ущерба 22 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.