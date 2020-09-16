Граффити, посвященное медикам, появилось на стене многоэтажки в Череповце

Фрагмент фото со страницы Вадима Германова "ВКонтакте".

В Череповце возле моногоспиталя появилась благодарность врачам. Граффити в честь медиков появилось на стене одной из девятиэтажек на улице Ломоновоса. На здании нарисован портрет медика в маске и начертаны слова:"Спасибо за ваш труд!".

"Это еще один знак внимания, который покажет, насколько мы ценим труд людей, ежедневно совершающих подвиг. Да и яркое пятно на «хрущевках» немного оживит пейзаж района, "- написал мэр города Вадим Германов с социальной сети ВКонтакте. .

Мэр города сообщил, что украсить дом помогли организации СКВ, Крона, Вологодская строительная компания и Фонд капремонтов.