74-летний пьяный водитель пытался дать взятку инспектору ДПС

В Вологодской области водитель будет отвечать за попытку дать взятку инспектору ДПС. В Харовском районе следователи возбудили уголовное дело: 74-летний местный житель пытался дать взятку сотруднику полиции.

Инцидент произошёл вечером 3 сентября возле деревни Бараниха. Мужчина попался пьяным за рулем . Чтобы избежать наказания, он решил отдать все, что есть: он положил на пассажирское сиденье патрульного автомобиля две банкноты: 500 и 50 рублей. Инспектор сообщил о попытке заплатить дежурному райотдела. За дело принялись следователи.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области, подозреваемому грозит крупный штраф, либо до 1 года исправительных работ, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 1 года. Кроме того, ему придется ответить за езду в пьяном виде.