Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли около железной дороги в Вологодской области

Фото педоставлено пресс-службой Росгвардии.

В Вологодской области около железной дороги обнаружили снаряд. Необычную и опасную находку обнаружил грибник. ЧП случилось в Бабаевском районе возле станции Тимошкино. На место выехали сотрудники ОМОН Росгвардии.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в дежурную часть ОМОН .Череповеца Управления Росгвардии по Вологодской области поступила заявка на обследование подозрительного предмета вблизи железнодорожных путей станции Тимошкино Бабаевского района. На место обнаружения опасной находки выехала группа разминирования ОМОН. Прибыв на указанное место, росгвардейцы идентифицировали предмет: это артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Он был без маркировки, но сохранил свою взрывоопасность.

Боеприпас был передан сотрудникам полиции на ответственное хранение для дальнейшего уничтожения.

Предположительно, это обнаруженный снаряд из воинского эшелона с боеприпасами, который во время войны попал под бомбежку около станции Бабаево.