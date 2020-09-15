Юру Гагарина осудили за убийство под Кирилловом

-

Юрий Гагарин во время застолья убил друга, потому что тот залез пальцами в аджику и ел слишком много колбасы.

54-летний тезка великого космонавта совершил тяжкое преступление в конце мая в Кирилловском районе. Пресс-служба судов Вологодчины объявила, что решение по делу уже принято.

Житель деревни Кривошейново копал огород, когда днем к нему зашли двое друзей с бутылкой портвейна. Началось застолье. Алкоголя оказалось мало, поэтому он съездил на велосипеде в Кириллов и привез еще 4 бутылки водки.

В какой-то момент Юрию не понравилось, что Т. залез пальцами в тарелку с аджикой, а потом отрезал себе слишком много колбасы. На это пострадавший ему ответил, что ему за это ничего не будет и оскорбил хозяина. Такого ветеран боевых действий снести не мог и нанес несколько ударов обидчику. Мужчина умер сразу, прямо на стуле. Второго знакомого Юрий отпустил - дал на дорогу оставшуюся бутылку водки, да и лег спать.

Суд учел, что подсудимый имеет государственные награды за участие в боевых действиях, и назначил ему 10 лет лишения свободы в колонии особого режима. Кроме того, он должен будет выплатить сестре погибшего 700 тысяч рублей.