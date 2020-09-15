Зимой улицы Вологды будут убирать как обычно

Фото со страницы мэра Фото: vk.com

В Вологде огласили итоги двух аукционов на уборку города в зимнее время. Ранее сообщалось, что так как на постоянной основе выигрывающая контракты компания Магистраль не в состоянии на достойном уровне чистить улицы от снега и наледи, то в областной столице попытаются простимулировать конкуренцию. План состоял в том, чтобы отделить небольшую часть города - тогда условия контракта смогут осилить подрядчики "поменьше".

Однако, по словам администрации Вологды, на участие в закупках подало заявку лишь ООО "Магистраль". Контракты им достались с максимальной оплатой.

Мэр города Сергей Воропанов прокомментировал ситуацию следующим образом: "Несмотря на все усилия и желание проверить на прочность нового подрядчика, заявку на уборку города оставила только компания «Магистраль». Хорошо, что у города есть тот, кто будет его убирать. Плохо, когда созданы условия для конкуренции на рынке, а желающих показать себя нет". Чиновник отметил, что если снега этой зимой не будет, то платить за вывоз будет не нужно.

За уборку Вологды с 1 октября по 31 марта фирма Павла Волкова получит 191,5 млн. рублей.