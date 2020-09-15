Продавец продала спиртное подростку, потеряла работу и получила штраф

Продавец поплатилась за продажу алкоголя подростку. Ей пришлось уволиться, но мировой судья назначил ей штраф.

Мировой судья в Вашкинском районе привлек к административной ответственности продавца. Она продала несовершеннолетнему алкогольную продукцию. Инцидент произошел днем 30 июля 2020 года в деревне Андреевская.

Женщина продала подростку 2 бутылки пивного напитка с содержанием этилового спирта 6,5 %. Так она нарушила федеральное законодательство.

В судебном заседании женщина вину в совершении правонарушения признала. Она рассказала. что перед продажей спросила у молодого человека паспорт, но его у него с собой не оказалось. Он предъявил военный билет. Но при исчислении возраста молодого человека она по невнимательности ошиблась, предположив, что ему есть 18 лет.

После случившегося она уволилась по собственному желанию. Но мировой судья с учетом смягчающих, при отсутствии отягчающих обстоятельств, назначил экс-продавцу наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей. Это менее минимального размера, предусмотренного КоАП. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Как сообщает пресс-служба судов региона, санкция ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП предусматривает наказание для граждан в виде штрафа от 30 000 до 50 000 рублей.