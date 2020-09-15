Вологда
Еще
Радио
Вологда
Еще
Радио
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Микроавтобус сбил корову на трассе Вологда-Медвежьегорск

ЧП случилось в Вологодской области
Иван Чухнин
КомментироватьОставить комментарий
О состоянии водителя спасатели не сообщают.

О состоянии водителя спасатели не сообщают.

Фото: Арктический спасательный центр " Вытегра" МЧС России

Микроавтобус врезался в корову. Та вышла на трассу, а пожилой водитель не успел затормозить.

Как сообщили в Арктическом спасательном центре «Вытегра», ДТП пслучилось 14 сентября около 20:30 на 366 километре федеральной трассы Вологда — Медвежьегорск.

За рулем иномарки находился 63-летний водитель.Животное погибло на месте, микроавтобус разбит.

Некоторое время на дороге было ограничено движение - там лежал труп животноо. На место выезжали спасатели.АСУНЦ «Вытегра», они помогли организовать и восстановить движение.

ДТП