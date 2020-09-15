Обновлена статистика заболеваемости коронавмрусом в Вологодской области на 15 сентября

В Вологодской области за сутки заболело коронавирусом 44 человека и поправились 50. Общее число заболевщих - 3950, излечившихся - 3377 человек, 44 погибли. В настоящее время насчитывается 529 активных случаев инфекции.

За сутки было проведено 1032 теста. Из 44 новых случаев 18 зафиксировано в Череповце, 14 в Вологде, по три - в Харовском, Шекснинском и Череповецком районе. По одному - в Чагодощенском, Устюженском и Вожегодском районе.

Напомним, в предыдущую неделю заболеваемость составляла до 40 случаев в сутки. На этой неделе - свыше 40. Поэтому не нужно забывать о мерах профилактики: мыть руки, пользоваться масками, соблюдать социальную дистанцию.