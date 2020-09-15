В Вологодской области появилась горячая линия, на которую жители могут сообщать о проблемах

В Вологодской области появилась «горячая линия» для звонков по любым проблемным вопросам. раньше это был номер «коронавирусной» горячей линии 8 800 200-93-88. Отныне по нему будут принимать обращения жителей по любым проблемам - это телефон Центра управления регионом. Как сообщает пресс-служба губернатора, наиболее обсуждаемыми темами в настоящее время являются: состояния улично-дорожной сети, образования и благоустройства. Не снят с повестки и коронавирус. -Позвонив на этот номер, теперь можно сообщить о любых проблемах. Работать она будет с 8:00 до 17:00 в рабочие дни, — сообщил глава региона. Расширятся и областные чаты в Телеграмм и Вайбер, ранее ориентированные только на информацию по коронавирусной инфекции. Там будет публиковаться информация с новостями региона.

Также поменяется формат работы и внешний вид онлайн-приемной губернатора. Несмотря на то, что данный сервис обратной связи работает в рамках «Закона об обращениях граждан», ответы на сообщения, поступившие в онлайн-приемную, должны даваться в кратчайшие сроки, — не более 3 дней. Теперь будет видна статистика обращений и рейтинг тем, а также обновится пошаговая схема направления обращения граждан.

Только прямые обращения граждан помогут властям увидеть проблемы жителей и оперативнее отреагировать на нее.