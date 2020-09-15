В Вологодской области сожгли пивной магазин

Пожар произошел в городе Бабаево - там 14 сентября вечером на улице Северной сожгли пивной магазин. Об этом сообщили в областном управлении МЧС.

14 сентября в 18:18 раздался звонок в пожарную часть. На место, к горящему магазину, выехала пожарная машина. 4 человека личного состава тушили двухэтажное здание.

Общая площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Огонь, дым , высокая температура повредили внутреннюю отделку магазина. Люди не пострадали.

Причина пожара уже названа - умышленный поджог.