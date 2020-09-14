В Вологде "Дорсервис" опозорился с укладкой асфальта в лужи

- Фото: администрация города Вологды

В Вологде социальные сети наполнились абсурдными фото и видео халтурной работы подрядчика на улице Можайского. Во время дождя рабочие компании "Дорсервис" пытались закатать асфальт прямо в лужи.

Администрации города пришлось отреагировать на волну возмущения вологжан. В пятницу работы были остановлены из-за грубых нарушений технологии. Улицу ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».

Еще неделю назад губернатор Вологодчины угрожал уволить чиновников за срыв нацпроектов. Дорожники же остаться без работы видимо не боятся..

Асфальт, кропотливо уложенный заботливыми руками подрядчика прямо в лужи, сняли 12 сентября - провели фрезирование поверхности. На данный момент у Дорсервиса заключено 14 контрактов с администрацией города областной столицы на сумму в 210 000 000 рублей.