Учеба не задалась: в Вологде назвали школы и детсады с коронавирусом

- Фото: Правительство Вологодской области

В Вологде 5 классов переведены на дистанционное обучение из-за заражения коронавирусной инфекцией. Одна группа в детском саду №15 приостановила свою деятельность. Об этом сообщил мэр города во время прямого эфира.

Под раздачу попали по одному классу в школах №№ 26, 30 и 8 и два класса № 41. Кроме того, на дистанционное обучение переведены отдельные дети, бывшие в контакте с заболевшими. В этом случае их классы не закрывали. Под подозрением на коронавирусную инфекцию 15 учеников из 11 школ города: №№ 26, 16, 9, 7, 36, 37, 33, 11, 42, 35 и 17.

Также поступили и с шестью детсадовцами из детсадов №№ 22, 84, 60 и 83.