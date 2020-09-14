Губернатор Вологодчины заявил о продлении режима до 5 октября

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В Вологодской области было принято решение продлить режим повышенной готовности к коронавирусу до 5 октября. Об этом сообщил Олег Кувшинников на оперативном совещании.

По словам губернатора, статистика говорит о том, что меры оправдывают себя. Но в начале октября прогнозируется подъем заболеваемости простудными заболеваниями, не исключена и вторая волна коронавирусной инфекции.

Чиновники утверждают, что масочный режим и простые меры безопасности помогут избежать введения жестких мер. На данный момент Вологодчина занимает 1 место - по числу выздоровевших в СЗФО и 26-е - в РФ.

На данный момент ведется масштабная прививочная компания от гриппа и ОРВИ.