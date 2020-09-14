В Вологде снимали фильм для широкого проката в стиле 80-х

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В Вологде два дня снимали несколько эпизодов фильма "Одна". История о девушке, которая выжила при падении с пятикилометровой высоты в тайгу - ее самолет столкнулся с бомбардировщиком.

12 и 13 сентября в областной столице улицы и аэропорт преобразовали в Комсомольск-на-Амуре 80-х годов. На площади Революции проходил прокат автомобилей: развесили красные флаги, советскую символику, на заднем плане гуляли пионеры, милиционеры и простые советские граждане...

Из 6 тысяч заявок на съемку отобрали 150 вологжан. Съемки начались 12 августа в Перми. Картину собираются выпустить в декабре 2021 года.