Все лучшее детям: в Белозерске застеснялись облупленного фасада школы

МОУ СШ №2 имени С.С.Орлова Фото: vk.com

День знаний в Белозерске - у школы №2 дети стоят на песке. Нарядные, в белых гольфиках, брючках бантиках, на фоне обшарпанного здания... Этот день они не забудут, да и праздничные фотографии останутся.

МОУ СШ №2 имени С.С.Орлова Фото: vk.com

Образовательное учреждение шокировало вологжан снимками линейки 1 сентября в соцсетях. Возникли вопросы. Собираются ли там делать ремонт или это нормальное состояние для местной школы? Выделяется ли достаточное количество средств, чтобы родителям было не стыдно хотя бы за фотографии с 1 сентября? Идут ли они по назначению?

"Мы лучшие!", - гласит статус в их официальной группе. После резонанса в соцсети появился пост в духе "и до фасадов очередь дойдет". Однако в первый класс идут лишь однажды...