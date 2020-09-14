Молодого человека арестовали за развратную переписку с 13-летней девочкой

Суд поместил мужчину, интересующегося детьми, под арест.

Инцидент произошел в Чагодощенском районе. Суд заключил под стражу 25-летнего местного жителя, который интересовался детьми. Его заподозрили в совершении развратных действий в отношении 13-летней девочки.

«По версии следствия, в августе 2020 года житель Чагодощенского района, действуя под ложным никнеймом, в социальной сети отправлял 13-летней девочке сообщения развратного содержания и соответствующие изображения», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

К правоохранителям обратилась мама девочки. Подозреваемого сумели вычислить. 10 сентября его задержали , проведен обыск, изъят компьютер. Возбуждено уголовное дело, при этом задержанный написал явку с повинной. Сейчас его проверяют на причастность к другим преступлениям. Ведется следствие.