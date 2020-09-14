На даче по Череповцом мужчина порезал ножом любимую и себя

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В Череповецком районе произошла трагедия. В дачном доме деревни Михайлово 58-летний мужчина поссорился со своей 59-летней подругой. По словам их знакомых, жили они дружно, но в последнее время возникали конфликты, так как женщина хотела закончить отношения.

11 августа сожитель несколько раз вонзил нож в тело возлюбленной. Она погибла на месте. После этого мужчина вышел посидеть на крыльце. Соседка заподозрила, что что-то не так и побежала звонить в полицию. Когда вернулась - он был уже мертв. Вероятно, порезал ножом и себя.

Ведется расследование.