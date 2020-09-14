По Вологде разгуливал мужчина с пистолетом и стрелял на Ленинградском мосту

В Вологде нетрезвый мужчина разгуливал по улицам с пистолетом. Его заметил сотрудник Росгвардии, находившийся на выходном. Он ехал на своем автомобиле по улице Ленинградской. На мосту он увидел, что по тротуару идет мужчина с предметом, похожим на пистолет. При этом пешеход произвел несколько выстрелов в воздух.

Информацию о ЧП росгвардеец передал на пульт вневедомственной охраны. Он сообщил приметы гражданина. На место срочно выехали ближайшие наряды. В результате гражданина нашли в торговом центре на ул. Ленинградская. Вологжанин 1990 г.р. был пьян, при нем находился травматический пистолет и патроны к нему.

Мужчина рассказал, что приобрел пистолет в магазине и решил проверить, как оружие стреляет. Сотрудники Росгвардии передали вологжанина полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ведомства.