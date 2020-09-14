Иномарка не уступила дорогу автобусу в центре Вологды

ЧП случилось вечером 12 сентября в Вологде: там столкнулась иномарка и автобус.

Авария произошла на перекрестке улиц Благовещенской и Пролетарской в 21:00.

Автобус МАЗ-206060 маршрута № 7 «Архангельская - Берег», за рулем которого был 48-летний водитель, двигался по главной дороге. На перекрестке ему проезд не уступил 47-летний водитель Опель Мокка. Он двигался по Благовещенской от Воровского в сторону улицы Мохова. Произошло столкновение.

Травмы получил пассажирка автомобиля Опель Мокка - женщина 39 лет. Ее срочно госпитализировали в областную больницу. Кроме того, травмы получили 61-летняя кондуктор и 47-летний пассажир автобуса.