7-летний мальчик пострадал в ДТП под Череповцом

Под Череповцом столкнулись три машины, пострадал ребенок. ДТП случлось в 18:20 на 125 километре федеральной трассы А-114.

63-летний череповчанин на автомобиле Шевроле Нива не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего т ВАЗ - 2114, под управлением 31-летнего череповчанина. От удара автомобиль ВАЗ врезался во впереди идущий - Шевроле Лачетти, под управлением 33-летней череповчанки.

От удара травму получил ехавший в ВАЗе мальчик 7 лет, сообщает ГИБДД Череповецкого района. Он отправлен на амбулаторное лечение