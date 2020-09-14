В Вологодской области водителя осудили за поддельные права

В Вологодской области судили мужчину, который разъезжал по поддельному удостоверению.

Шекснинский районный суд Вологодской области признал жителя Шексны виновным в использовании заведомо подложного документа.

Оказалось, мужчина в марте 2020 года подсудимый через интернет заказал водительское удостоверение на свое имя, оплатил на банковскую карту, И через две недели в почтовом отделении с. Ивановка Светлоярского района Волгоградской области он олучил заказное письмо с поддельным водительским удостоверением.

Но ездил с ним он не долго: 20 июля 2020 года около 01.30 на 83 км автодороги Вологда-Тихвин Р-21 Кола в Шекснинском районе мужчину остановили - он ехал на авто ВАЗ-21102. У сотрудников ГИБДД его водительское удостоверение вызвало подозрения.

Документ был отправлен на эксперитзу. Согласно заключению, водительское удостоверение самодельное - изготовлено не на предприятии, осуществляющим выпуск данной продукции. Бланк выполнен способом плоской офсетной печати, цветной электрофотографической печати, цветной струйной печати и монохромной электрофотографической печати.

Подсудимый вину признал полностью. Его оштрафовали на 25 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.