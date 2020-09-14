Мужчина отправился за грибами возле трассы Вологда-Вожега и пропал

Мужчину ищут.

На Вологодчине вести пропал пенсионер-грибник. Информацию распротраняют волонтеры поисково-спасательного отряда "ЮК-Спас" в социальной сети "ВКонтакте".

Василий Павлович Смирнов, 74-летний житель Харовска, ушёл в лес на пятый километр трассы Харовск - Сокол утром в воскресенье, 13 сентября и пропал.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, у него серые глаза, волосы с сединой и круглое лицо. Одет в тёмные брюки, ветровка зелёного цвета, бейсболка цвета хаки и сапоги. При себе грибник имел корзину, складной нож.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Василия Павловича, просят сообщить всю имеющуюся у них информацию в полицию или волонтёрам поисково-спасательного отряда "ЮК-Спас" по телефонам 8-921-123-88-80 или 8-921-06-06-656. Особая просьба водителям, которые проезжали по Харовскому району, трассе Вологда - Харовск..