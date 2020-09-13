Игровая компания выделила 250 тысяч рублей на усадьбу Спасское-Куркино под Вологдой

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Компания разработчик мобильных игр Playrix, основателями которой являются братья-вологжане, решила выделить грант на четверть миллиона рублей для усадьбы Спасское-Куркино под Вологдой.

На эти деньги будет реализован проект "Души связующая нить": в усадьбе создадут музей книжной миниатюры и мастерскую переплётного дела.

Одна из сотрудниц компании обратила внимание на схожесть многих моментов в игре и в жизни усадьбы. Оказалось, что дворецкий Остин из мобильной игры похож на хранителя усадьбы Спасское-Куркино Николая Сайкина.