Череповчанин, куривший в постели, умер на руках медиков

Место происшествия Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В городе металлургов в половину третьего ночи 13 сентября произошел пожар в однокомнатной квартире. Трагедия случилась на улице Ломоносова, 38. На место выехали 15 пожарных и 4 единицы спецтехники.

Был обнаружен нетрезвый 61-летний хозяин. Он серьезно пострадал, медики не смогли довезти его до больницы - мужчина скончался прямо в машине скорой помощи.

Оказалось, что причиной ЧП стало курение в постели. Комната закопчена по всей площади. При тушении была залита квартира этажом ниже, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС.