В Череповце и районах Вологодчины проходят выборы

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В Вологодской области 13 сентября проходит Единый день голосования. Жители Череповца и 21 района изберут 32 глав поселений, 261 депутата в представительные органы поселений и 1 депутата городского округа в Череповецкую гордуму. Отдать свой голос можно до 8 часов вечера.

На Вологодчине открыты 22 территориальные и 167 участковых избирательных комиссий. По словам организаторов, все превентивные меры для предотвращения заболевания коронавирусом соблюдаются. Избирателям выдают маски.

С учетом досрочного голосования, на 10 утра проголосовало почти 20% избирателей.