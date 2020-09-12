Под Соколом продают школу

Фото из группы «Огарово» в соцсети Фото: vk.com

В Сокольском районе, в деревне Огарово объявлен аукцион по продаже здания бывшей школы. Кирпичный дом 1991 года постройки вместе с земельным участком почти в 3 тысячи квадратных метров обойдутся покупателю минимум в 417 700 рублей. Об этом сообщила газета «Премьеру» со ссылкой на Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Сокольского муниципального района.

По данным властей, здание в аварийном состоянии, ремонту не подлежит. Работники администрации считают, что стены можно разобрать... А местные дети давно учатся в более современной школе в соседней деревне, правда нужно ехать 7 км.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 октября, а мероприятие пройдет дистанционно 21 октября.