Под Кирилловом рабочего раздавило бульдозером

Место трагедии Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Кирилловском районе около деревни Окунево на 62 километре газопровода произошла трагедия. Мужчину раздавил коллега на бульдозере. Стало известно, что 37-летний водитель работал с землей и при движении задним ходом не заметил стоящего человека.

У пострадавшего были очень тяжелые травмы, скорая не успела доехать до места ЧП. Мужчина скончался. На данный момент специалисты исследуют обстоятельства произошедшего. УМВД сообщило, что по результатам будет принято процессуальное решение.

Совсем недавно, в конце июля, аналогичным образом погиб вологжанин на мусорном полигоне: друзья собирали металлолом и выпивали. В какой-то момент один из напарников насмерть раздавил второго гусеничным трактором...