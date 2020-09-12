Под Череповцом иномарка угодила в стадо диких кабанов

- Фото: Областной УГИБДД

В Череповецком районе на автодороге на Белозерск иномарка врезалась в стадо диких животных. ДТП произошло 9 сентября в полночь. На 7 км трассы автомобиль Опель врезался во внезапно появившихся на проезжей части кабанов. По словам 31-летнего водителя, животные появились в зоне видимости внезапно.

От столкновения несколько кабанов погибли, а машину снесло в придорожную яму, зафиксированы кузовные повреждения. В 2020 году только в Череповецком районе зарегистрировали 31 ДТП с участием животных. Трое человек пострадали.