В Вологде столкнулись две иномарки, пострадал ребенок

Мальчик пострадал в ДТП в Вологде, его перевозили без детского автокресла. ДТП случилось в четверг, 10 сентября, в 17:20.

У дома № 23 на улице маршала Конева столкнулись два автомобиля- 35-летний водитель «Киа Оптима» выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу автомобилю «Опель Астра», которым управляла 32-летняя женщина.

От удара пострадал пассажир «Опеля» — шестилетний мальчик. Скорая помощь доставила ребенка в областную детскую больницу, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Вологодской области.