В Вологде из-за съемок фильма-катастрофы перекроют центр

12 сентября в центре Вологды ограничат движение. Исключение сделано только для общественного транспорта. Кроме того, ограничат стоянку автомобилей. Это связано со съемками фильма.

Под ограничения попал Советский пр. на участке от ул. Марии Ульяновой до ул. Предтеченской, ул. Лермонтова на участке от ул. Предтеченской до ул. Ленина, а также по площади Возрождения. На этих же участках будет запрещена стоянка автомобилей. Кроме того, парковка также будет ограничена на ул. Предтеченской на участке от Советского пр. до ул. Зосимовской. Об этом сообщает администрация города.

Дело в том, что 12-13 сентября в Вологде будет сниматься кино. На нескольких площадках будут сниматься эпизоды художественного фильма «Одна», режиссер-постановщик - Дмитрий Суворов.

Речь в нем идет об реальной авиакатастрофе - Лариса Савицкая в 1981 году была единственной, кто выжил в авиакатастрофе. Самолет упал с высоты более 5 км.Тогда в небе над Амурской областью столкнулись два самолета: самолет Ан-24, следовавший из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск и бомбардировщик Ту-16К, выполнявший разведку погоды. Подробности случившегося стали известны лишь в 2000 году.. В катастрофе погибли 37 человек.

Кроме того, режиссер выбрал для съемок и вологодский аэропорт - это один из немногих вокзалов в стране, который выглядит как и в советское время. Для проведения массовых сцен в Вологде набрали 400 человек, всего поступило 6000 заявок.