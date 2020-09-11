40 вологжан заболели коронавирусом за последие сутки

Лидрами по заболеваемости остаются Вологда и Череповец.

В Вологодской области продолжается рост заболевших. За последние сутки прирост составил 40 человек. Напомним, губернатор области сообщил, что всеобщего карантина не будет. "Он будет только там, где возникнут очаговые вспышки", - заявил Олег Кувшинников.

За сутки на Вологодчине выздоровело 30 человек. В общей сложности – 3 289 выздоровевших, 44 погибших. За все время пандемии в регионе 3 784 подтвержденных случая коронавирусной инфекции.

За сутки - 40 новых случаев (22 – г. Череповец, 5 – г. Вологда, 4 – Тотемский район, 2 – Вологодский район, 2 – Шекснинский район, 1 – Никольский район, 1 – Грязовецкий район, 1 – Сокольский район, 1 – Вытегорский район, 1 – Великоустюгский район).

На сегодня в области 451 активный случай. Проведено 394 401 обследование. За сутки сделано 1 863 новых теста.