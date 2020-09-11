Вологодские тепловизоры появились в школах гороода

У мэра города - температура нормальная. Страница Сергея Воропанова ВКонтакте.

Приборы могут дистанционно измерять температуру у большого количества людей - проходящих мимо камеры всех, кто заходит в школу. Первый прибор появился в школе № 30 еще в 2019 году. В новом учебном году аппаратуру установили еще в четырех крупных вологодских школах: №№ 3, 26, 41 и 42.

Умная техника распознает человека, определяет температуру. а при повышенной загорается красный сигнал. раздается звуковое оповещение.

Таким образом заболевший будет выявлен до контактов с одноклассниками, его отведут в медицинский кабинет.

В 20-й школе оценил тепловизоры мэр города.

- Примечательно, что произведено оно Вологодским оптико-механическим заводом и установлено на безвозмездно основе до нового года. Если тепловизоры за это время покажут себя хорошо, мы их приобретём и будем планировать их покупку для других школ. Сейчас оборудование отлично считывает температуру вошедших. Проверил на себе - температура в норме 36,5 °С!, - поделился впечатлениями Серей Воропанов.