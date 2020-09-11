Телефонному террористу, сообщившему о минировании в день приезда Путина, скостили срок

"Террористу" из Череповца уменьшили срок заключения. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Вологодский областной суд рассмотрел апелляционное представление органов прокуратуры и переквалифицировал обвинение.

Дело в том. что за ложный звонок о минировании мужчину осудили по ч.3 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве для дестабилизации органов власти).

Областной суд поправил горсуд. Действия хулигана были квалифицированы по ч.1 ст. 207 УК РФ - "Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений".

С учетом переквалификации наказание смягчили. Хулигана приговорили к полутора годам ограничения свободы, ему запретили выезжать за пределы муниципалитета, менять место жительства без уведомления. Определение вступило в законную силу.

ЧП случилось в минувшем феврале. Пьяный череповчанин позвонил в экстренную службу и сообщил о готовящемся взрыве. Интересно, что это день в город должен был прибыть президент страны. Была проведена проверка, сообщение оказалось ложным. Но потом мужчина повторил трюк: сообщил о якобы бомбе в одном из учебных заведений Череповца. Информация также не подтвердилась.