Вологодский аэропорт планируют отремонтировать

В Вологде намерены провести ремонт аэропорта. Он запланирован на 2021-2022 годы. Как сообщает пресс-служба правительства области, взлетно-посадочная полоса длиною 1500 метров, позволяющая принимать самолеты малой вместимости, введена в эксплуатацию в 1978 году, при этом ни разу капитально не ремонтировалась. Вологодский аэропорт даже должен стать местом съемок фильма об авиакатастрофе, которая произошла в 1981 году в Амурской области. Аэропорт в Вологде оказался одним из немногим в стране, который сохранил облик советской эпохи.

Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. В 2021 году ремонт начнется. на него заложено 150 млн. рублей. Планируется провести ремонт взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, мест стоянок самолетов, перрона, свето-сигнального и навигационного оборудования, здания аэровокзала.

в 2024-2026 годах АО «Вологодское авиапредприятие» намерено приобрести в лизинг три самолета ИЛ-114-300. Планируется. что вологжане будут летать в Мурманск и Нижний Новгород. Сейчас парк воздушных судов «Вологодского авиационного предприятия» состоит из 5 самолетов Як-40, 3 самолетов Ан-2 и 18 вертолетов Ми-8.