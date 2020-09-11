Секретная корреспонденция пропала между Череповцом и Вологдой

В Вологодской области пропал пакет с грифом"секретно". Его потерял фельдъегерь спецсвязи. Сейчас проводится проверка. Об этом сообщает издание Life.

Как сообщает издание, пакет секретных документов должен быть доставлен в Череповец и Вологду. Однако в Череповец конверт был доставлен, а уже по пути в Вологду конверта курьер не досчитался. Согласно правилам, он сообщил о пропаже руководству.

В Череповец немедленно выехали сотрудники из Москвы. Фельдъегерь не смог припомнить, где он оставил секретное послание. Выяснилось, что корреспонденция передавалась с нарушениями - согласно правилам, конверты должны пересчитываться несколько раз, но этого не происходило.