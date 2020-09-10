В Череповце закрылись муниципальные аптеки

Фото портала Город Че.
В Череповце, несмотря на горячий фармацевтический сезон, закрыты некоторые аптеки муниципальной сети «Фармация». Вероятно, они поменяют хозяина. Часть их продадут с молотка.
Как сообщает портал GorodChe, мэрия Череповца намерена продать большинство аптек «Фармации», оставшиеся три аптеки передадут из городского ведения в областное.
Как прокомментировал ситуацию помощник мэра по работе со СМИ Сергей Климушкин, две аптеки — на площади Металлургов и на Краснодонцев, 9 - закрыты вынужденно. Там нет потока покупателей, работа их стоит дороже, чем простой:
— Вокруг слишком много конкурентов, и эти аптеки генерят слишком большие убытки. От планов продажи не отказались, но сейчас они закрыты только из-за убытков. Там много сильных брендов, где лекарства дешевле. Там просто нет покупателей.
Как уточняет GorodChe, в областное ведение должны перейти аптеки на Набережной (центральная), аптека на улице Металлургов, 20 и на Беляева, 75. Остальные уйдут с молотка.