В Череповце закрылись муниципальные аптеки

Фото портала Город Че.

В Череповце, несмотря на горячий фармацевтический сезон, закрыты некоторые аптеки муниципальной сети «Фармация». Вероятно, они поменяют хозяина. Часть их продадут с молотка.

Как сообщает портал GorodChe, мэрия Череповца намерена продать большинство аптек «Фармации», оставшиеся три аптеки передадут из городского ведения в областное.

Как прокомментировал ситуацию помощник мэра по работе со СМИ Сергей Климушкин, две аптеки — на площади Металлургов и на Краснодонцев, 9 - закрыты вынужденно. Там нет потока покупателей, работа их стоит дороже, чем простой:

— Вокруг слишком много конкурентов, и эти аптеки генерят слишком большие убытки. От планов продажи не отказались, но сейчас они закрыты только из-за убытков. Там много сильных брендов, где лекарства дешевле. Там просто нет покупателей.

Как уточняет GorodChe, в областное ведение должны перейти аптеки на Набережной (центральная), аптека на улице Металлургов, 20 и на Беляева, 75. Остальные уйдут с молотка.