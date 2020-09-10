Покуратура закрыла детский сад по жалобе вологжанина

Детский сад теперь закрыт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прокуратуру Вологодской области пришла жалоба от местного жителя. Он попросил проверить работу частного дошкольного учреждения, где, по его мнению, нарушались санитарные нормы.

Специалисты посетили с проверкой детский сад, открытый предпринимателем. И выявили в нем серьёзные нарушения. В частности, оказалось, в помещении отсутствовали умывальники для мылышей. В учреждении не смогли представить документы, которые подтверждали бы качество и безопасность продуктов.

Владельцу частного детского сада внесено представление для устранения обнаруженных нарушений в деятельности учреждения. Как сообщает прокуратура, по результатам проверки дошкольное заведение решено закрыть.

Индивидуальный предприниматель привлечён к административной ответственности. Владельцу детсада придётся заплатить денежный штраф.