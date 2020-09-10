Вечнозеленый Тобик поселился в Череповце

Зеленую фигуру создали череповецкие мастера. Фото со страницы В.Германова ВКонтакте.

В Череповце появилась зеленая достопримечательность - большая собака по кличке Тобик. Он поселился сквере «Серпантин». Это двухметровая травяная фигура собаки.

Как сообщает мэр города Вадим Германов, кличку дворняги - Тобик.

«Тобик занял свое место в сквере „Серпантин“. Сегодня новую вечнозеленую фигуру установили на центральной площади парка. Пёс держит в зубах корзинку, в которую каждую весну наши специалисты будут высаживать цветы. Кстати, Тобик — первая фигура, которую не будут убирать на зиму" , — сообщил Вадим Германов.

Если пес приживется и хорошо перезимует, то количество фигур вырастет: "В следующем году планируем установить еще 11 топиарных конструкций в разных районах города», сообщил мэр.

Фигуру собаки изготовляли вручную в череповецкой мастерской. Мастера трудились около двух месяцев.