КамАЗ против Мерседеса: большегрузы не поделили дорогу Москва-Архангельск

Иномарка оказалась в кювете. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

ДТП случилось на трассе Москва- Архангельск 9 сентября. В 19:20 на 417 км автодороги Москва - Архангельск, это в Грязовецком районе Вологодской области, столкнулись КамАЗ и Мерседес.

За рулем КамАЗ находился мужчина, 1988 года рождения. По предварительной информации, он при перестроении не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с «Мерседесом», которым управлял его ровесник.

При этом Мерседес оказался в кювете. В результате столкновения оба водителя получили травмы.