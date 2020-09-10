В Вологодской области за сутки выздоровело от коронавируса 19 человек, один умер

Начиная с 15 августа количество заболевших за сутки не опускалось ниже 30 человек.

В Вологодской области растет количество заболевших коронавирусом. На 10 сентября в Вологодской области насчитывается 441 активных случаев. За последние сутки выздоровело 19 человек, еще один человек умер и зафиксировано 37 новых случаев заражения. Из них 11 выявлено в Вологде, 9 — в Череповце, 4 - в Череповецком районе, три — в Грязовецком, по два - в Бабаевском, Тарногском и Харовском районах. По одному — в Бабушкинском, Вологодском, Шекснинском и Кадуйском районах.