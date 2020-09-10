Вологжане не спешат за путинскими выплатами на детей

Заявление можно подать и по Интернету. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Не все вологжане получили выплаты на детей. Только в Череповце 500 семей не подали заявление на их получение. об это сообщает официальный сайт города металлургов. Между тем заявления на пособия принимаются до 30 сентября. Пенсионный фонд сообщает, что практически все потенциальные получатели оповещены, однако не все среагировали на приглашение. Выплата имеет исключительно заявительный характер.

В большинстве районов тех, кто не получил выплаты - единицы, заверили нас в областном отделении ПФР. В Вологде также около полутысячи семей не получили выплаты. Практически всех их обзвонили, предупредили. Но остались те, кто на телефонный звонок не отвечают или сообщают, что живут за границей или не имеют гражданства России, а таким выплата не положена.

Напомним, зЗаявление можно подать лично в Пенсионном фонде, но удобней это сделать через портал госуслуг.

Напомним, осуществляется поддержка семей с детьми до 16 лет. С апреля по июнь семьям с детьми до трех лет полагается по пять тысяч рублей на одного ребенка. В июне семьям с детьми 3—16 лет единовременно по 10 тысяч. В июле еще по 10 тысяч рублей получили все дети до 16 лет.