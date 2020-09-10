В Вологоде начнется отопительный сезон с 14 сентября

В этом году вологжане не будут мучительно ждать низких температур. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Тепло в квартиры жителей Вологды начнет поступать с 14 сентября. Такое решение приняли на основании рекомендаций Роспотребнадзора и прогноза погоды. Подключать отопление будут в течение недели.

«По нормативам это делается не позднее, чем через 5 дней, в течение которых среднесуточная температура воздуха на улице ниже +8 градусов. Но объективно в квартирах вологжан холодно», – прокомментировал мэр города Сергей Воропанов.

В Вологде системы теплоснабжения областной столицы готовы к подаче тепла на 96 %., котельные готовы к отопительному сезону на 100 %, тепловые сети - на 99,9 %. Как сообщает пресс-служба администрации, на коммуникациях остались незначительные второстепенные работы, которые не помешают подаче тепла в дома.

Что касается жилого фонда, то он готов на 93 %. Готовность по управляющим организациям, в ведении которых находится большая часть домов, составляет 97 %. Причем имеются в виду лишь подписанные акты.

Отслеживать процесс подготовки к отопительному сезону вологжане могут в постоянном режиме благодаря рейтингу УК, размещенному на официальном сайте Администрации города Вологды.

«Фактически мы уже дали старт отопительному сезону, начав подключение к теплу социальных объектов. Эта работа ведется по заявкам руководителей. На данный момент тепло подано в 140 зданий: это практически все дошкольные учреждения, большинство школ, также подавать заявки начали медицинские учреждения , - отметил мэр города Сергей Воропанов.

В Вологде к централизованной системе теплоснабжения подключены 2452 жилых дома. Из них почти 1800 имеют приборы учета. То есть о жители платят только за фактически потребленную энергию. Кроме того, примерно треть жилых домов имеют тепловые узлы с погодозависимой автоматикой, то есть умная система сама регулирует температуру теплоносителя, сообщает пресс-служба администрации Вологды.