В Вологоджской области старушка убила сына ножом и кочергой

Старушка убила сына-алкоголика. Он систематически издевался над ней. ЧП случилось в Сокольском районе. Пожилая женщина после убийства сама отправилась к соседям и попросила их вызвать полицию. Об этом сообщает областное управление следственного комитета. Преступление было совершено 24 июня. .

На теле 59-летнего мужчины были обнаружены множественные колото-резаные ранения в области грудной клетки и шеи. 81-летняя мать написала явку с повинной и рассказала, что, несмотря на инвалидность, ее сын пил, скандалил и избивал ее.

В день убийства пьяный мужчина бросил мать на пол и стал ее избивать. Она вырвалась. схватила нож, нанесла им несколько ударов, а затем добила мужчину кочергой.

Жители деревни подтвердили, что из-за буйств сына женщина частенько была вынуждена искать ночлег у односельчан. .

Пенсионерка находится на подписке о невыезде. По словам следователей, в момент совершения преступления она находилась в состоянии аффекта,