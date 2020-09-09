Энергетики насчитали почти 600 тысяч долга за электроэнергию

О гигантской сумме долга за электроэнергию сообщает пресс-служба судов Вологодской области. Через суд энергетики взыскали с собственника здания в Кадникове более 590 000 рублей задолженности по оплате электроэнергии. Истец, ПАО «МРСК Северо-Запада», обратился в Сокольский районный суд с иском к собственнику здания о взыскании задолженности по оплате электрической энергии.

Дело в том, что в 2018 году был заключен договор энергоснабжения лесопильного цеха в Кадникове. А в марте 2019 года там было выявлено безучетное потребление электроэнергии: пломбы были нечитаемы и имели следы подделки, клеммная крышка приборов учета оказалась не закрыта и не опломбирована. В связи со сменой гарантирующего поставщика с 1 января 2019 года был составлен расчет объема безучетного потребления с 26 ноября по 31 декабря 2018 года, который составил 80 694 кВт/ч на сумму 595 600 рублей 15 копеек.

В досудебном порядке ответчик задолженность не оплатил и в судебное заседание не явился.

Суд ебном заседании установлено, что при проверке измерительного комплекса электрической энергии специалисты обнаружили, что на приборах

Суд согласился с расчетами энергетиков, ответчик их не оспаривал.

В реультате предприниматели был взыскан долг в размере 595 600 рублей 15 копеек, пени за несвоевременную оплату электрической энергии – 26 835 рублей и расходы по оплате государственной пошлины – 9 416 рублей.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.