В Вологде эвакуировали ТЦ "Рио"

В Вологде эвакуировали торговый центр "Рио", что на Окружном шоссе. Как сообщает антитеррористическая комиссия Вологодской области, в правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о минировании торгового центра «Рио» в Вологде.

После получения информации на место выехали правоохранительные и специальные службы. По результатам необходимых проверок и обследования здания сообщение о минировании не подтвердилось. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

Как собщает журналист Ольга Хрипина, инцидент произошел 9 сентября, около 15 часов.