Доходы бюджета Вологодской области упали из-за пандемии сильнее, чем в среднем по стране

Бюджет Вологодской области пострадал от пандемии. Об этом губернатор рассказал полномочному представителю президента в СЗФО Александру Гуцану, который сегодня работает в регионе. Причем, доходы бюджета упали больше, чем в других регионах страны. Как сообщил губернатор, "бюджет Вологодской области, как и многих других регионов, пострадал. Доходы упали на 15% (в среднем по России на 7,9%). Это объясняется высоким уровнем монопрофильности экономики".

Напомним, львиную долю областного бюджета формируют крупные промышленные предприятия Череповца.

Однако губернатор заверил: «К концу года мы полностью сбалансируем бюджет, не отказавшись от исполнения социальных обязательств. Более того, мы не возьмем ни одного кредита, а, соответственно, не станем наращивать госдолг, как это произошло в 2008 году. Учитывая, что экспортные рынки открываются, ситуация в экономике меняется в положительную сторону, мы уверены в том, что завершим год без дефицита бюджета».

Как доложил губернатор, средний размер зарплаты в регионе растет. Отставание есть по сферам культуры и допобразования. Это объясняется тем, что они из-за пандемии не работали. Однако, Олег Кувшинников пообещал : "К концу года мы достигнем запланированных показателей, установленным в указах президента".