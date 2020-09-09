На Вологодчине за сутки заболели уже более 40 вологжан

- Фото: Правительство Вологодской области

В Вологодской области 9 сентября, по данным департамента здравоохранения, коронавирусная инфекция выявлена у 41 пациента. При этом больше половины зараженных оказалось в Череповце - 25 человек. 5 в областной столице, остальные распределились по районам.

На данный момент по региону 424 вологжанина болеют активно. За все время 43 человека погибло, но в последние недели количество смертей активно ползет вверх. За сутки выписали 56 выздоровевших пациентов.

На территории региона все еще действует масочный и режим повышенной готовности. Берегите себя!