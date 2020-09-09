У здания суда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вологжане ждут Михаила Ефремова на Вологодчине. Хотя приговор еще не вступил в законную силу и будет обжалован, артиста с нетерпением ждут в местах не столь отдаленных. Сидеть в колонии со знаменитостью мечтает, пожалуй, каждый осужденный. А вот некоторые вологжане, прочитав пост омбудсмена Олега Димони, даже назвали номер колонии, которая по всем параметрам подходит для Михаила Ефремова - это ИК №20 в Устюжне. По мнению правозащитника, должность завклуба артист может легко получить.

Однако чуть позднее региональный уполномоченный по правам человека Олег Димони уточнил:.«Парни, вы когда из моего телеграм-канала что-то берете и озвучиваете в каком-нибудь СМИ, прочитайте текст сначала внимательно. Михаил Ефремов действительно может отбывать наказание в устюженской колонии №20. Она по всем параметрам подходит. А может и в Мордовию легко поехать. Особенно после того, как вы чуть ли не голосом Левитана в теленовостях об этом текст зачитываете, со ссылкой на меня».

Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы вынес Ефремову, виновному в смертельном ДТП, приговор: 8 лет колонии общего режима и штраф 800 тысяч рублей.

При этом будет учтен домашний арест - правда, два дня дома засчитывается как один день пребывания в колонии. Однако впереди - рассмотрение кассационной жалобы, уже поданной адвокатом артиста.