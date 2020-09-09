Вроде тамада есть, а вроде и нет: в Череповце задержали мошенника

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В городе металлургов сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего мужчину. Шоумен с псевдонимом Александр Самаркиню подозревается в серии мошенничеств. Известно, что он иногда честно вел праздники, но в ряде случаев исчезал с предоплатой на длительное время. Обеспокоенные клиенты, боящиеся срыва мероприятия, в большинстве случаев не дожидались появления подозрительного тамады и находили нового. Уплаченные им деньги мужчина возвращать отказывался.

Полицейские на данный момент пытаются установить всех пострадавших от рук мошенника. Подозреваемый может сесть на 5 лет. Если вы лишились денег из-за действий этого череповчанина, просьба обратиться в полицию, можно позвонить по телефону в Череповце 8 (8202) 67-10-03 или 02.